بعد استقالة سلامة.. خارجية الوفاق تدعو المجتمع الدولي لتنفيذ التزاماته حكومة الوفاق: بذلنا ما في وسعنا لحقن الدماء

أخبار ليبيا24ـ متابعات

أعربت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق اليوم الثلاثاء عن تقديرها لجهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة والأمين العام وما تحاول البعثة الأممية القيام به من أجل وقف إطلاق النار، داعية المجتمع الدولي إلى الالتزام بوعوده تجاه ليبيا.

يأتي ذلك، في بيان، حول استقالة مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة، التي أعلنت عنها مساء الإثنين لأسباب صحية.

وقالت الوزارة، إنها تأمل في أن تسهم هذه الجهود في وقف الأطراف الخارجية عن دعم محاولة زعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا”.

ودعت الوزارة، المجتمع الدولي إلى تنفيذ التزاماته بـ “دعم الدولة المدنية والمسار الديمقراطي”، وفقا للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، وما أعلنته الدول من مواقف مؤيدة الحل السياسي.

وأشارت الوزارة إلى أن حكومة الوفاق بذلت كل ما في وسعها وشاركت في جميع اللقاءات والاجتماعات من أجل حقن الدماء والحفاظ على أرواح الأبرياء، لكن ذلك قوبل بتعنت الطرف “المعتدي” وداعميه من أطراف خارجية تحاول مصادرة حق الليبيين في أن تكون لهم دولة مستقرة آمنة تتداول فيها السلطة بشكل سلمي، وفق قولها.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي بأن “يكون صريحا وواضحا في إدانة الطرف “المعتدي” وعدم المساواة بين الشرعية والخارجين عنها”.

كما طالبت الوزارة المجتمع الدولي، بالوفاء بالتزاماته تجاه الشعب الليبي بدعم الأمن والاستقرار و”ممارسة ضغط حقيقي على المتمردين” لإيقاف “العدوان” في العاصمة طرابلس وبقية المدن، وعودة جميع المدن والمناطق لشرعية الدولة، والعودة إلى المسار السياسي، حسب قولها.