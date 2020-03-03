باشاغا: قواتنا ستتحول من الدفاع إلى الهجوم قريبا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، إن حكومته المعترف بها دوليا ستسعى قريبا إلى طرد قوات حفتر (الجيش الوطني الليبي) وتهاجم العاصمة طرابلس منذ شهور.

وأضاف باشاغا في مقابلة مع وكالة رويترز أمس الأحد، أن “حكومة الوفاق وقواتها لا تريد أن تكون طرابلس تحت القصف يوميا وسنطرد هذه القوات خارج طرابلس”.

وأكد باشاغا، أن قوات حكومة الوفاق الوطني ستبدأ هجوما عسكريا خلال أيام، قائلا: “قواتنا ستتحول من الدفاع للهجوم قريبا لأنه ليس هناك أمل في وقف إطلاق النار”.

وتشهد المناطق المحيطة بالعاصمة قصفا مكثفا في الأيام القليلة الماضية، وأدى القصف مرارا لإغلاق مطار معيتيقة الدولي، وهو المطار الوحيد العامل في طرابلس وتسيطر عليه حكومة الوفاق الوطني، بحسب رويترز.