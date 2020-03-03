الشاطر: استقالة سلامة تحمل مكرًا

الشاطر يقلل من شأن استقالة سلامة

9

أخبار ليبيا24

رأى عضو مجلس الدولة عبدالرحمن الشاطر أن استقالة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، في هذا التوقيت تحمل مكرًا، إلا أنها لن تصعب الأمور.

وكتب الشاطر في تغريدة على تويتر، “استقالة غسان سلامة فيها شيء من المكر، لكنها لا تصعّب الأمور كما يرى البعض؛ فهو صعّبها واستمراره يزيد من تصعيبها”.

وأضاف الشاطر، “باستقالته تُرك الأمر للحسم الليبي بالقوة أو بالمصالحة”، مشيرًا إلى أن تحييد البعثة يلقي المسؤولية على عاتق حكومة الوفاق للتصرف، وليس انتظار من يقول لها كيف تتصرف.

وأعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، بشكل مفاجئ مساء الإثنين استقالته من منصبه لدواعٍ صحية.

وكتب سلامة على تويتر أنه سعى “لعامين ونيف للم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد”، لكن “صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد”.

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها مبعوث أممي اعفائه من مهامه في ليبيا.

المزيد من الأخبار

بعد استقالة سلامة.. خارجية الوفاق تدعو المجتمع الدولي لتنفيذ التزاماته

بعد تدمير منصة دفاعات جوية بمعيتيقة.. الإعلام الحربي يدعو أهالي طرابلس لعدم القلق

سيّالة: ليبيا استثمرت المليارات في إطار التنمية والحد من الهجرة غير الشرعية

مدفعية القوات المسلحة تستهدف غرفة عمليات المرتزقة الأتراك في قاعدة معيتيقة

المزيد

بعد استقالة سلامة.. خارجية الوفاق تدعو المجتمع الدولي لتنفيذ…

بعد تدمير منصة دفاعات جوية بمعيتيقة.. الإعلام الحربي يدعو…

سيّالة: ليبيا استثمرت المليارات في إطار التنمية والحد من…