الشاطر: استقالة سلامة تحمل مكرًا الشاطر يقلل من شأن استقالة سلامة

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رأى عضو مجلس الدولة عبدالرحمن الشاطر أن استقالة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، في هذا التوقيت تحمل مكرًا، إلا أنها لن تصعب الأمور.

وكتب الشاطر في تغريدة على تويتر، “استقالة غسان سلامة فيها شيء من المكر، لكنها لا تصعّب الأمور كما يرى البعض؛ فهو صعّبها واستمراره يزيد من تصعيبها”.

وأضاف الشاطر، “باستقالته تُرك الأمر للحسم الليبي بالقوة أو بالمصالحة”، مشيرًا إلى أن تحييد البعثة يلقي المسؤولية على عاتق حكومة الوفاق للتصرف، وليس انتظار من يقول لها كيف تتصرف.

وأعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، بشكل مفاجئ مساء الإثنين استقالته من منصبه لدواعٍ صحية.

وكتب سلامة على تويتر أنه سعى “لعامين ونيف للم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد”، لكن “صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد”.

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها مبعوث أممي اعفائه من مهامه في ليبيا.