الدباشي: سلامة فشل ومن بعده سيفشل مبعوثي الأمم المتحدة في ليبيا الدباشي يرى أن مشكلة مبعوثي الأمم المتحدة تكمن في عدم وصولهم لممثلين حقيقيين للشعب الليبي

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رأى مندوب ليبيا السابق للأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، أن المبعوث الأممي المستقيل غسان سلامة فشل في مهمته، كما أن من سيأتي بعده سيفشل أيضًا.

وقال الدباشي، في تدوينة على فيسبوك، إن “مشكلة سلامة ومن سبقه من الممثلين الخاصين للأمين العام، أنه لم يصل إلى ممثلين حقيقيين للشعب الليبي، واكتفى بالتعامل مع متصدري المشهد السياسي الذين أتت بهم الصدفة، وليسوا على استعداد للتخلي عن امتيازاتهم التي ما كانوا ليحلموا بها حتى الحلم”.

وأضاف الدباشي، “أن التشويش في الساحة الليبية كان أكبر من أن يدركه غير الليبيين؛ فلا الأحزاب ناضجة وفعالة، ولا المجتمع المدني مستقل وحقيقي، ولا وجود لمشايخ يمثلون القبائل في الغرب والجنوب، ولا الناشطون السياسيون ناشطون لوجه الله”.

ورأى الدباشي، أنه “كان الأولى منذ البداية تجاوز كل هذه الفقاقيع الهوائية وجمع ممثلين متفق عليهم للبلديات بعد توعية كافية للوصول إلى قرارات ملزمة تؤدي إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس دستوري ولو مؤقت للخروج من المرحلة الانتقالية”.