الإعلام الحربي بالقيادة العامة يطمئن أهالي طرابلس بشأن أصوات الانفجارات بقاعدة معيتيقة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طمأنت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة، كافة المواطنين في العاصمة طرابلس إلى عدم القلق من أصوات الانفجارات التي تسمع في محيط قاعدة معيتيقة العسكرية.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي في بيان لها صدر منذ قليل على صفحتها في “فيسبوك”، أن هذه الأصوات ناجمة عن انفجار منصات الدفاع الجوي التابعة للغزو التركي والتي جرى استهدافها من قبل القوات المسلحة العربية الليبية.

وقد أعلنت شعبة الإعلام الحربي في وقت سابق من هذا اليوم، أن منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة تستهدف طائرة تركية مُسيّرة أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية، وتقوم بإسقاطها في محور الخلة بعد أن حاولت استهداف تمركزات وحداتها العسكرية.