الأمم المتحدة: غسان سلامة أبلغ الأمين العام نيته ترك منصبه كمبعوثا إلى ليبيا الأمين العام سيناقش مع غسان سلامة سبيل ضمان انتقال سلس حتى لا تفقد المكاسب التي تحققت قوتها وزخمها

أخبار ليبيا 24 – سياسة

تلقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الإثنين، رسالة إلكترونية من غسان سلامة يعرب فيها عن اعتزامه ترك منصبه ممثلا خاصا للأمين العام ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي، إن الأمين العام ظل دائما على ثقة تامة في عمل سلامة والجهود الكبيرة التي بذلها لإحلال السلام في ليبيا.

وأشار دوجاريك، إلى أن الأمين العام سيناقش مع غسان سلامة سبيل ضمان انتقال سلس حتى لا تفقد المكاسب التي تحققت قوتها وزخمها، بحسب ما نشرت الأمم المتحدة على موقعها الرسمي اليوم الإثنين.

وقال سلامة في تغريدة له على حسابه الرسمي في “تويتر” اليوم: “‏سعيت لعامين ونيف للم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد. وعلي اليوم، وقد عقدت قمة برلين، وصدر القرار 2510، وانطلقت المسارات الثلاثة رغم تردد البعض، أن أقر بأن صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد”.

وأضاف المبعوث الأممي: “لذا طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة إعفائي من مهمتي آملا لليبيا السلم والاستقرار”.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة قد عين اللبناني غسان سلامة، في يونيو 2017، ممثلا خاصا له في ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة في البلاد خلفا للألماني مارتن كوبلر.

وقد عُين سلامة مستشارا خاصا للأمين العام في الفترة بين عامي 2003 و2007 وفي عام 2012 و 2016 انضم سلامة إلى اللجنة المعنية بولاية راخين في ميانمار، التي ترأسها الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان.