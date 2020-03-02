لتحرير العزيزية من قبضة الوفاق .. قنونو: رصدنا 70 آلية تابعة لقوات حفتر من ترهونة باتجاه العربان قنونو : يحاول رفع معنويات قوات الوفاق بعد فشلها في التقدم في كافة المحاور

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، محمد قنونو، “إنه لم تمض 24 ساعة على استهداف مطار معيتيقة وأحياء عدة من طرابلس بصواريخ جراد، حتى شنت قوات حفتر هجومًا في أكثر من محور، انتهى بفرار من نجى منهم تاركين خلفهم جثث قتلاهم وجرحاهم وعرباتهم المدمرة”، على حد تعبيره.

قنونو أضاف، خلال الإيجاز الصحفي لعملية بركان الغضب، “رصدت قواتنا بالمنطقة العسكرية الغربية تحرك قرابة الـ 70 آلية تابعة لقوات المشير خليفة حفتر خلال اليومين الماضيين، قدمن من ترهونة إلى العربان ومنها إلى الهيرة، وحاولت يائسة التسلل إلى العزيزية”.

وتابع: “تنفيذًا لتعليمات قيادة العملية، تحركت قواتنا البرية في هجوم كاسح التحمت فيه قوات المنطقة العسكرية الغربية وطرابلس والوسطى، كانت من نتائجه القبض على عدد من عناصر قوا حفتر، ومقتل 8 منهم مع تدمير 6 آليات عسكرية بينها مدرعتين”.

وواصل: “في محور عين زارة، استهدفت قواتنا منصة صواريخ كانت تستهدف مطار معيتيقة وأحياء عدة من طرابلس في أوقات سابقة، و دمرت مدرعة بمن فيها من عناصر إرهابية”، حسب قوله .

وأردف: “في محور السواني، استهدفت قواتنا مجموعة من المشاة يحتمون بدبابتين اثنين و3 مدرعات، وأحبطت مساعيهم بعد تدميرها 3 آليات مسلحة وقضت على ما لا يقل عن 15 من العصابات الغازية والمرتزقة”.

وأكمل: “قوة تأمين وحماية الطريق الساحلي نفّذت اليوم كمين محكم لتلقي القبض على عنصرين من العصابات الغازية تابعين لمجرم الحرب حفتر يقودون عمليات قطع الطريق الساحلي واستهداف المارة”.

واستطرد: “تعليماتنا لقواتنا تقضي بالتعامل الفوري والرد القاسي على العصابات الغازية والمرتزقة في كافة المحاور، ورصد واستهداف كافة منصات الصواريخ والمدفعية وعربات الجراد التي تلقي قذائفها باتجاه العاصمة طرابلس”.

واختتم: “نكرر دعوتنا لمواطنينا بالابتعاد عن أماكن تمركز العصابات الغازية والمرتزقة وعدم السماح لهم باتخاذكم دروعا يختبؤون خلفها، ونؤكد مجددًا أننا لم نبدأ هذه الحرب، لكننا نحن من سيحدد زمان ومكان نهايتها”.