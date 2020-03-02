خلال لقائه بالرئيس التونسي .. باشاغا: لابد من التعاون الأمني بين البلدين مناقشة مواضيع تتعلق بالتنمية للتغلب على الكثير من التحديات

أخبار ليبيا 24

استضاف الرئيس التونسي قيس سعّيد، وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، على هامش الدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر وزراء الداخلية العرب.

وذكرت داخلية الوفاق، في بيان لها أمس الأحد، أن باشاغا أكد على عمق العلاقات الليبية التونسية، وأهمية التعاون ما بين البلدين وعلى رأسه التعاون الأمني بما يضمن الاستقرار والتنمية لدولتين تحاولان التغلب على الكثير من التحديات.

كما التقي باشاغا مع وزير الداخلية التونسي “هشام المشيشي”، عقب الاجتماع الوزاري لمجلس الوزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية.

حيث نوقش خلال اللقاء عدد من القضايا الأمنية التي تهم البلدين الشقيقين، وبحث التعاون المشترك بما يخدم البلدين الجارين، بالإضافة لعدد من المواضيع المشتركة.