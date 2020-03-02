تقارب ليبي سوري لمواجهة تركيا والأسد يستقبل وفدًا من الحكومة الليبية تفعيل التعاون الثنائي بين ليبيا وسوريا

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التقى الرئيس السوري بشار الأسد وفد الحكومة الليبية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، عبد الرحمن الأحيرش، بنغازي، ووزير الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور عبد الهادي الحويج.

وذكرت الرئاسة السورية، في بيان، أن الطرفين بحثا خلال اللقاء آخر التطورات في سوريا وليبيا، والمعركة التي يخوضها البلدان ضد الإرهاب والتدخلات الخارجية بكافة أشكالها.

وأكدت المناقشات أن “ما يحدث في سوريا وليبيا واحد، وأن الحرب ضد الإرهاب ليست معركة البلدين فقط، خاصة وأنها ستحدد مصير المنطقة في مواجهة المشاريع التي تحاول بعض الدول فرضها عليها عبر أدواتها وعلى رأسها نظام (الرئيس التركي رجب طيب أردوغان) الذي باتت سياساته القائمة على استخدام الإرهاب لتحقيق مصالح سياسية هي العامل الأساسي في زعزعة استقرار المنطقة ككل”.

كما بحث الجانبان تفعيل التعاون الثنائي في المجالات كافة والذي تشكل إعادة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين أولى خطواته، وإعادة تنشيط العلاقات.

وكان قد وفد الحكومة الليبية، قد وقع يوم الأحد، مذكرة تفاهم مع الحكومة السورية بشأن إعادة افتتاح مقرات البعثات الدبلوماسية وتنسيق مواقف البلدين في المحافل الدولية.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين بالحكومة السورية، وليد المعلم، على الأهمية الكبيرة التي توليها سورية لعلاقاتها مع ليبيا، وذلك لما لهذه العلاقة من مكانة خاصة في نفوس السوريين، مشدداً على أن الظروف والتحديات التي تواجه البلدين، تثبت اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن هذه العلاقات يجب أن تكون في أفضل حالاتها لمواجهة الأطماع الخارجية، والتي يبرز في مقدمتها في الوقت الحالي العدوان التركي على كلا البلدين الشقيقين، وما يشكله ذلك من خطر على البلدين وسيادتهما، وكذلك على الأمن القومي العربي.

وأشاد المعلم، بدور الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، في الحرب على الإرهاب والجماعات المتطرفة.