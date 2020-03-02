بحضور وفد من الحكومة الليبية .. إعادة افتتاح السفارة الليبية في دمشق

بحضور وفد من الحكومة الليبية .. إعادة افتتاح السفارة الليبية في دمشق إعادة افتتاح مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية وتنسيق مواقف البلدين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

صرحت وزارة الإعلام السورية اليوم الإثنين أن السفارة الليبية في دمشق ستستأنف عملها غداً الثلاثاء.

وسيتم وفقاً لوكالة”سبوتنيك” الروسية إعادة فتح السفارة التي توقفت عن العمل في عام 2012 بحضور وفد من الحكومة الليبية.

ودعت الوزارة ممثلي وسائل الإعلام لحضور فعالية إعادة افتتاح السفارة الذي سيتم بحضور وفد ليبي ووفد رسمي سوري.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الليبية قد وقعت مع نظيرتها في الحكومة السورية أمس الأحد على مذكرة تفاهم بشأن إعادة افتتاح مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية وتنسيق مواقف البلدين في المحافل الدولية والإقليمية.