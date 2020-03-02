الشاطر يسخر من السراج : مرشدنا الأعلى يسير في ظلام دامس ويتعثر بين حفرة وأخرى

الشاطر يسخر من السراج : مرشدنا الأعلى يسير في ظلام دامس ويتعثر بين حفرة وأخرى الشاطر : “شوفولنا حل قبل أن نقع في بئر عميق لا مخرج منه”

أخبار ليبيا 24 – خاص

سخر عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن الشاطر، من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، واصفاً إياه بالمرشد الأعلى الذي يتعثر بين حفرة وأخرى .

الشاطر قال، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “صاير لنا زي اللي يمشي في ظلام دامس ومرشدنا الأعلى فائز السراج يقودنا ولا يريد أن يستعين بفتيلة” .

وأضاف: “لذلك فهو يتعثر بين حفرة وأخرى ونحن وراءه نتأذي ويسقط منا من يسقط، لا أدري سر إصراره على هذا النهج طيلة الأربع سنوات”، مختتما بقوله: “شوفولنا حل قبل أن نقع في بئر عميق لا مخرج منه”.