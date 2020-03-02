الخطوط الأفريقية تعلن اختطاف مديرها العام من أمام منزله بطرابلس الخطوط الأفريقية تحمل الردع مسؤولية اختطاف مديرها العام

أخبار ليبيا24

أعلنت الخطوط الأفريقية اليوم الإثنين اختطاف مدير عام الشركة، ميلاد ضو، من أمام منزله في العاصمة طرابلس، وفقدان الاتصال به من ساعات الصباح الأولى.

وحمّل، مدير فرع المنطقة الشرقية بالخطوط الأفريقية، سراج الفيتوري، في بيان، مسؤولية سلامة ميلاد ضو، لقوة الردع الخاصة الموجودة في مطار معيتيقة على وجه الخصوص.

وناشد الفيتوري، كل الجهات المعنية بسرعة التدخل لفك أسر مدير عام شركة الخطوط الأفريقية، من يد خاطفيه.