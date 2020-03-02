الأعلى للدولة يطالب بمعاقبة معرقلي المسار السياسي في ليبيا المجلس الأعلى للدولة يناقش الوضع السياسي والعسكري ومسارات الحوارات العسكرية والسياسية التي ترعها بعثة الأمم المتحدة

أخبار ليبيا 24 – سياسة

طالب المجلس الأعلى للدولة، بمعاقبة المعرقلين للمسار السياسي في ليبيا ومنع وصول البلاد إلى مرحلة الاستقرار الدائم.

جاء ذلك جلسة عقدها المجلس اليوم الإثنين في طرابلس، وذلك لمناقشة الوضع السياسي والعسكري الراهن في البلاد، ومسارات الحوارات العسكرية والسياسية التي ترعها بعثة الأمم المتحدة.

وجدد المجلس، مطالبته من البعثة الأممية بالتقيد بكتابها الذي وافق عليه المجلس الأعلى للدولة سابقا، مشيرا إلى أن أي تغيير فيه لا بد أن يناقش معه، مؤكدا على رغبته في إنهاء المرحلة الانتقالية.

وعبر المجلس، عن أمله في تحقيق تقدم في المسار العسكري لتسهيل عملية الحوار السياسي الذي دعت إليه بعثة الأمم المتحدة في جينيف، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.