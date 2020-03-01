وكالة أخبار ليبيا 24 .. ست سنوات من العمل المتميز

أخبار ليبيا 24 – آراء

تمرّ اليوم الأحد الذكرى السادسة على انطلاق وكالة أخبار ليبيا 24، لتصبح بعد هذه السنوات القليلة، إحدى أبرز المنصات الإعلامية المختصة بالشأن المحلي في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية.

ففي الأول من مارس عام 2014 انطلقت الوكالة بإمكانيات ضئيلة وبأيد ليبية شابة، لتنجح بعد فترة وجيزة، في فرض نفسها كمصدر موثوق للأخبار للمتلقي في ليبيا وخارجها، وسط المئات من المواقع الإلكترونية والوكالات والصحف وغيرها من الوسائل الإعلامية.

وتميزت وكالة أخبار ليبيا 24 منذ انطلاقتها بتناول قضايا الإرهاب في ليبيا بجوانبه المختلفة ومن جميع زواياه المتنوعة، وما خلفه من أثار سلبية على المواطنين ومدى خطورته وتهديداته الأمنية على الوطن، الذي يرفض شعبه وجود أي تنظيم إرهابي أو متطرف في البلاد.

كما برزت وكالتنا بتناول قضايا المواطن الليبي ومشاكله الاقتصادية والاجتماعية وغيرها التي تواجهه في حياته اليومية، ومحاولتنا للمساهمة بشكل أو بآخر في حل هذه الأزمات ومنع وقوعها وانتشارها أو التقليل من حدتها، باعتبار ذلك واجبا مسؤولا وأساسيا على الوكالة في حق المواطنين والوطن.

وتحت شعار:- “لا نهتم بالخبر بقدر ما نهتم بالتفاصيل” وبهوية مميزة، سعت الوكالة ولا زالت تسعى للوصول إلى الحقيقة وتفاصيلها وخفاياها في جميع الأحداث اليومية التي تشهدها البلاد، وتقديمها للمواطن في قوالب صحفية متنوعة ومتميزة ومرنة.

وتملك وكالة أخبار ليبيا 24 منصات إعلامية في جميع مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع جمهورها من أجل فتح مجال النقاش وطرح الآراء والتفاعل في مختلف قضايا المجتمع، حيث فاق عدد متابعيها ومشاهديها على منصاتها الإعلامية المليون شخص.

وتعِد إدارة الوكالة جمهورها الكريم بتقديم الجديد من أجل الوصول إلى الحقيقة وتقديمها وتوصيلها للمتلقي حيث ما يكون في جميع أنحاء ليبيا وخارجها، والمساهمة في رفع من مستوى وعي وثقافة المجتمع.