نعاه تنظيم القاعدة..من هو أبو طلحة الحسناوي؟

نعاه تنظيم القاعدة..من هو أبو طلحة الحسناوي؟

أخبار ليبيا24- خاص

هو عبدالمنعم سالم خليفة بلحاج، من مواليد 1971 سبها القرضة

قبضت عليه الأجهزة الأمنية عام 1996 رفقة مجموعة أخرى عند محاولتهم اغتيال (معمر القذافي)

بعد مشاركته في ثورة 17 فبراير في 2011 برز اسمه مرةً أخرى و أصبح أبرز قيادات الجماعة في الجنوب

تحصل على دعم من المؤتمر الوطني العام وتحديداً لجنة الدفاع والأمن القومي التي ترأسها (عبدالوهاب القايد)

وفي عام 2013 غادر إلى سوريا وكلف هناك بمهام المسؤول الشرعي لكتيبة المهاجرين المؤلفة من عناصر أجنبية جهادية

ظهر خلال مقطع فيديو بثته قناة الجزيرة في سوريا في مارس عام 2013 بصفته المسؤول الشرعي لكتيبة المهاجرين الليبية

عاد إلى مدينة الشاطئ رفقة زوجته (سورية الجنسية) عقب إطلاق عملية الكرامة ” سنة 2014

أسس أبوطلحة كيان مسلح يحمل اسم ( مجلس شورى قبيلة الحساونة ) بمدينة الشاطئ

أعلنت بغداد قبل عودته إلى ليبيا سنة 2014 مقتله في مواجهات مع الجيش العراقي وسط البلاد

ظهر مجدداً جنوب ليبيا وكان يشرف على خط إمداد خلفي لمجلس شورى ثوار بنغازي ويتنقل عبر مدن الجفرة وسبها وأوباري ومصراتة

تربط أبوطلحة علاقات متينة مع قيادات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي

في عام 2016 شن طيران مجهول غارات جوية استهدفت 3 منازل في منطقة القرضة الشاطئ أعلن مقتله حينها

وفي يناير 2019 أعلن عن مقتل أبوطلحة الحسناوي في منزله في براك الشاطيء على يد الجيش الليبي عقب إطلاق عملية تطهير الجنوب