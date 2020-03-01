مركز الرقابة يرفض شحنة أرز “Oryza”

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أخبار ليبيا24

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أمس السبت رفضه شحنة أغذية موردة نوع الشحنة أرز العلامة التجارية “Oryza”.

وأوضح مركز الرقابة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن سبب الرفض لاحتواء الشحنة على حشرات حية و ميتة.

وأشار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى أن بلد المنشأ ميانمار، والبلد المُصدر اليونان، لافتا إلى أن الكمية 20000 كيس.

وأفاد مركز الرقابة أن المنفذ الذي وصلت إليه الشحنة هو ميناء مصراتة البحري، مؤكدًا أن تواريخ رقم التشغيلة، الإنتاج 06/2019، والانتهاء06/2020.

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