للسيطرة على رأس جدير ومجمع مليته.. تحركات عسكرية لتحرير مدينة زوارة الوفاق ترفع درجة الاستعداد بعد رصد تحركات لقوات الجيش

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أفادت وكالة نوفا الإيطالية، بأن قوات الجيش الوطني تستعد للقيام بعملية عسكرية في مدينة زوارة الساحلية، التي تبعد حوالي 100 كيلومتر غرب طرابلس.

وقالت الوكالة، في تقرير لها، إن الهدف من العملية هو السيطرة على معبر رأس جدير الحدودي مع تونس ومجمع الطاقة في مليته للغاز والنفط المملوكة لشركة إيني الإيطالية في مشروع مشترك مع المؤسسة الوطنية للنفط.

الوكالة ذكرت أن الجيش الوطني نقل عددًا كبيرًا من الوحدات العسكرية إلى القواعد الخاضعة لسيطرته في الوطية والعديلات وصبراتة وصورمان غرب طرابلس، حيث يعتبرها هدفا استراتيجيا يخضع لسيطرة حكومة الوفاق.

وأطلق عميد بلدية زوارة، فرحات أبو الشواشي، في تصريحات لـ”نوفا”، نداء إلى حكومة الوفاق لتقديم جميع أنواع الدعم للمدينة قبل أن يتم دخولها من قبل قوات الجيش .

من جهتها، رفعت غرفة عمليات القوات المشتركة في زوارة التي تخضع لسيطرة حكومة طرابلس من مستوى التأهب في البلدية والمناطق المحيطة بها “بعد مراقبة التحركات العسكرية وتراكم “القوات المسلحة”.

أبو الشوالشي ذكر ، أن أجهزة الأمن في المدينة اعترضت بعض اتصالات LNA مما يدل على الرغبة في شن عمليات عسكرية وشيكة ضد المدينة.