سلامة: مفاوضات المسار السياسي الليبي في جنيف لازالت مستمرة

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قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، إن المفاوضات لازالت جارية في حوارات المسار السياسي الليبي بمقر الأمم المتحدة في جنيف، مشيرًا في تسجيل مصور إلى ضرورة إحلال السلم في بين الليبيين.

وأضاف سلامة، في رسالة اعتذار وجهها من جنيف إلى المشاركين في دورة تدريبية حول المصالحة الوطنية في ليبيا، التي ينظمها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان “نحو مصالحة وطنية في ليبيا”، لعدم تمكنه من حضور الدورة، “إن هناك من يعتقد أن الحرب فعل يتطلب التحشيد والتسليح والتعبئة وأن السلم على العكس من ذلك وهو حالة من الاستكانة ومن الرضا، وهذا تفكير خاطئ”.

وأضاف، “أن الحرب فعل والسلم أيضا فعل يتطلب العناية الدائمة السلم نبتة تضعها في أعز مكان من منزلك وتهم بها يوميا وإن لم تهتم بها يوميا؛ فهي تذبل وتموت، لذلك الحرب دمار والسلم بناء، وكلاهما فعل”.

وقال سلامة، “إن الدعوة للعنف من أسهل الدعوات، وأما الدعوة للسلم؛ فهي من أصعب الدعوات، ذلك أن السلم يتطلب التنازل والاعتراف بالآخر والقبول به والاستماع إليه ومشاركته في أحزانه وفي قلقه ومخاوفه وطموحاته”.

وأضاف، أن “السلام لا يُعقد بين أبناء السياسة ولا بين حملة البندقية فقط، السلام أمرٌ يجب أن يعُمّ كل شرائح المجتمع”.