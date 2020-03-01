بعيرة: مسار جنيف وحوار الصخيرات وجهان لعملة واحدة

أخبار ليبيا24-خاص

رأى عضو مجلس النواب الليبي الدكتور أبوبكر بعيرة، اليوم الأحد، أن هناك تشابه ما بين حوار جنيف وحوار الصخيرات من حيث تكرار الأخطاء والبحث عن مصالح خاصة وإشراك أطراف لا تمثل إلا نفسها.

وقال بعيرة، في تصريح لوكالة أخبار ليبيا24، إن “حوار جنيف يفتقد لأجندات عمل واضحة، وكأنه أريد له تمرير أمور معينة دونما تمحيص أو كثرة نقاش، وهو ما أنعكس على سوء مستوى الحضور وانهيار المسار السياسي بالكامل”.

وأضاف بعيرة، الذي كان أحد المشاركين في حوار الصخيرات، أن “هناك تشابه بين كل من مسار جنيف وحوار الصخيرات من حيث تكرار الأخطاء الليبية والبحث عن مصالح خاصة وأيضا إشراك أطراف لا تمثل إلا نفسها، بل الإتيان بشخصيات مستهلكة وسبق لها الفشل الواضح في أداء مهامها أيام النظام السابق”.

ورأى بعيرة، “أن المشهد الليبي الحالي لاتزال تسيطر عليه أجواء النزاع المسلح والمدعوم من أطراف دولية”، مشيرًا إلى أن فك اشتباكات هذه الأطراف لا يتم إلا بتدخل من دولة رئيسية كالولايات المتحدة الأمريكية، ومن دون أن يعوّل على أية أدوار عربية أو أفريقية أو إقليمية أخرى.

وبالحديث عن مجلس النواب والانقسامات التي يمر بها، قال بعيرة، “إن مشهد مجلس النواب المثقل بالانقسامات لا يخفى على أحد وهو الأمر الذي عرقل هذا المجلس (الذي يعتبر المفتاح الرئيس لحلحلة الأزمة الليبية) عاجزاً عن القيام بمثل هذا الدور حتى الآن”.