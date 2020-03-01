النصر ينهزم بخماسية أمام حسنية اغادير حسنة اكادير في حاجة للتعادل أو حتى الخسارة في المبارة المقبلة

أخبار ليبيا 24 – خاص

تعرض النصر لخسارة كبيرة في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي أمام حسنية اغادير المغربي بنتيجة خمسة أهداف مقابل لاشئ، على ملعب بتروسبورت بالقاهرة، اليوم الأحد، في ذهاب دور الثمانية من البطولة.

وتألق مهاجم حسنية اغادير كريم البركاوي وسجل ثلاثة أهداف “هاتريك” في الدقائق التاسعة و15 و56، وأضاف مايك سيسيه الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 78 و87.

وبات حسنة اكادير في حاجة للتعادل أو الفوز بأي نتيجة أو الخسارة حتى لاشئ مقابل أربعة في مباراة الإياب على أرضه للتأهل مباشرة للدور قبل النهائي، فيما يحتاج فريق النصر الليبي للفوز بفارق أكثر من ستة أهداف للتأهل للدور التالي .

وستقام مباراة العودة بين حسنية أكادير والنصر في ملعب أدرار بالمغرب يوم الأحد 8 مارس المقبل.