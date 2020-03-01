الشاطر: السراج لا يتصرف في الوقت المناسب بالقرار المناسب

أخبار ليبيا 24 – خبر

انتقد عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن الشاطر، ما وصفه بـ”إصرار دول العالم الحر” والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، على إشراك المشير خليفة حفتر في حكم ليبيا، رغم الجرائم التي ارتكبها ولايزال، بحسب تعبيره.

الشاطر هاجم ، في تغريدة له، من أسماهم “الساعون للسلطة”، باعتبار أنهم يهرولون لدعوات سلامة دون إدراك خطورة ما يفعلون، وفقا لقوله، كما اتهم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية فائز السراج، قائلا: “لا يتصرف في الوقت المناسب بالقرار المناسب”.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة طرابلس، لدعم حكومة الوفاق.