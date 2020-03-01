السراج يناقش مع المشري وسيالة مستجدات الأوضاع محليًا ودوليًا بعد أن وصف محمود عبد العزيز حكومة الوفاق والمجلس الأعلى بالزبالة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم الأحد، رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ورئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس، حمودة سيالة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان له، إن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع على الصعيدين المحلي والدولي.

وذكر البيان أن الاجتماع أكد على استمرار التشاور والتنسيق بين المجالس الثلاثة في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية، إضافة إلى متابعة ملف الخدمات العامة، والعمل معاً من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

ووصف عضو المؤتمر الوطني السابق عن حزب العدالة والبناء محمود عبدالعزيز، حكومة الوفاق غير الشرعية بـ”الفاشلة وغير الشرعية”، داعيا الليبيين بالنزول إلى الميادين لطردها بسبب فشلها في إدارة الأزمة منذ الرابع من أبريل 2019م.

عبد العزيز قال ، في مقابلة له، على قناة التناصح، “يخرج باشاغا بجملة سنتحول من الدفاع للهجوم، لكن في الحقيقة باشاغا والمشري لا يملكون الشجاعة بالاعتراف بفشلهما في إدارة الأزمة، وفي حين كانت الصواريخ تقصف العاصمة كانت خطبة الجمعة تتحدث عن الأعمال المستحبة في رجب والصواريخ فوق منهم، ومسجد آخر عن صلة الرحم وكيف يجب أن تعامل المرأة زوجها، هذه حكومة عاجزة عن تغيير وزير أوقاف يبقى إزاي هتنتصر على حفتر، بدل المنابر ما ترفع المعنويات وتدعوهم للنفير تكلمهم عن الأعمال المستحبة في رجب، وأقول للحكومة عيب الكذب والاستهتار بأراوح الناس وعقول الناس”.

ويأتي اللقاء بعد أيام من إعلان السراج مقاطعة المجلس الاستشاري ومجلس نواب طرابلس، الحوار السياسي الذي ترعاه البعثة الأممية في ليبيا، والذي انطلق الأربعاء الماضي، بالعاصمة السويسرية جنيف.