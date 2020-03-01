الأمين العام يدين القصف العشوائي لطرابلس الجمعة الماضية غوتيريس: يجب حماية المدنيين في جميع الأوقات بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي

أخبار ليبيا 24 – سياسة

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بشدة القصف العشوائي الذي تعرضت له عدة أجزاء من طرابلس يوم الجمعة الماضية، بما في ذلك المناطق السكنية ومطار معيتيقة الدولي.

وشدد غوتيريس، على ضرورة حماية المدنيين في جميع الأوقات بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي، بحسب ما ذكر المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في بيان منسوب له بشأن ليبيا أمس السبت.

ودعا غوتيريس، إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية في ليبيا، مطالبا بضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510 (2020) الذي اتخذ مؤخرا بشأن ليبيا.