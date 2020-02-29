15 صحفي من ليبيا يشاركون في النادي الدولي للإعلام الرياضي

15 صحفي من ليبيا يشاركون في النادي الدولي للإعلام الرياضي

أخبار ليبيا24- خاص

بمشاركة 15 صحفي رياضي من ليبيا انطلقت أمس الجمعة في الحمامات التونسية فعاليات النادي الدولي للصحافة الرياضية.

ويشارك في النادي الدولي في نسخته الثالثة “96” إعلامي وصحفي من مختلف الدول العربية.