15 صحفي من ليبيا يشاركون في النادي الدولي للإعلام الرياضي
أخبار ليبيا24- خاص
بمشاركة 15 صحفي رياضي من ليبيا انطلقت أمس الجمعة في الحمامات التونسية فعاليات النادي الدولي للصحافة الرياضية.
ويشارك في النادي الدولي في نسخته الثالثة “96” إعلامي وصحفي من مختلف الدول العربية.
وبدأ المنتدى صباحا بمحاضرة للصحفي التونسي عدنان الشواشي عن صحافة الموبايل ومن ثم محاضرة للأستاذة حميدة البور حول التكوين الأكاديمي للإعلام الرياضي.
واختتم الجانب النظري بمحاضرة للأستاذ توفيق العبيدي حول أولمبياد طوكيو .
وستتواصل فعاليات النادي الدولي اليوم السبت بعدة محاضرات لعل أبرزها للإعلامي المصري أحمد شوبير وتقديم أوراق عمل.