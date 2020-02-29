مسؤول بالخارجية الأمريكية: روسيا وضعت تركيا في موقف صعب وهناك ارتباط بين ما يجري في إدلب وطرابلس

مسؤول بالخارجية الأمريكية: روسيا وضعت تركيا في موقف صعب وهناك ارتباط بين ما يجري في إدلب وطرابلس مسؤول أمريكي: نجري لقاءات عدة مع الليبيين لإيجاد حل سلمي في ليبيا

أخبار ليبيا24

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن بلاده تبذل جهودًا معمقة لدعم وضع حد فوري للأزمة في ليبيا والتقليل التدخل الأجنبي، بهدف تعزيز قيام دولة ليبية مستقرة وموحدة وديمقراطية يمكنها أن تتعاون مع الولايات المتحدة لدحر الإرهاب وتحقيق الاستقرار.

وأضاف المسؤول، في إحاطة في واشنطن يوم الجمعة أمام الصحفيين، ترجمتها وكالة أخبار ليبيا24، أن الإدارة الأمريكية نلتقي بانتظام مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج وذلك القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، وغيرهما من المسؤولين الليبيين كجزء من الجهود لتهدئة القتال وإظهار أن الدوافع الكامنة وراء الصراع يمكن معالجتها من خلال المفاوضات السياسية، مشيرًا إلى أن هناك خطر من أن تشهد ليبيا حربًا دولية بالوكالة داخل أراضيها.

ورأى المسؤول الأمريكي، أن المعارك غير الحاسمة التي اندلعت من عشرة أشهر أثبتت أنه لا يوجد حل عسكري للصراع، وأن كل ما أسفرت عنه هو حمام دم وتمرد طويل الأجل.

وقال المسؤول، لقد سعى كل من الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق إلى الحصول على دعم عسكري ومالي من المؤيدين الخارجيين، مما حوّل صراع طرابلس إلى حرب بالوكالة الإقليمية على النفوذ السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط الكبير. وأضاف، أن جميع الأطراف تسعى إلى تعزيز مصالحها الأمنية والتجارية الموجودة في ليبيا.

وأكد المسؤول الأمريكي، أن سفارة بلاده في ليبيا لازالت تبذل جهودًا مع الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة للتفاوض على وقف الأعمال القتالية والوصول إلى تسوية سياسية شاملة.

وأشار إلى وجود تنسيق بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ومصر والإمارات العربية المتحدة وتركيا.

وقال، “نحن ندعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كوسيط قادر على دفع هذه العملية السياسية في ليبيا إلى الأمام”.

وأكد، المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، أن هناك دور بارز للقائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، في تشكيل مستقبل ليبيا السياسي.

وقال، “لا أحد يقول إن حفتر غير موجود، كما أنه لا أحد يطلب منه أن يستسلم، لكننا نعتقد أن الطريق نحو تحقيق الأهداف التي يتحدث عنها هو بالجلوس على طاولة المفاوضات والذي يبدأ بتعليق الهجوم الحالي على طرابلس”.

وكرّر المسؤول الأمريكي دعم واشنطن لدور الأمم المتحدة في عقد المفاوضات التي جرت حول القضايا العسكرية والاقتصادية والسياسية في ليبيا، مشيرًا إلى أن ما يقوم به غسان سلامة هو عمل ممتاز.

وكشف المسؤول الأمريكي أنه أجرى زيارة إلى بنغازي قبل أسبوعين، مشيرًا إلى أن الشرق الليبي يعد أكثر استقرارًا من بقية المناطق في ليبيا. وقال، “قابلت حفتر هناك، وقابلت السراج عدة مرات، لكن ليس في طرابلس لأن من الصعب القيام بذلك داخلها”.

وأضاف، المسؤول الكبير في وزارة الخارجية، “أن الولايات المتحدة تحدثت إلى جميع الأطراف المعنية بإرسال الأسلحة إلى ليبيا، ولقد أسمعناهم رسالتنا بالخصوص”، مشيرًا إلى أن بعض الدول لديها مخاوف عميقة وشديدة العمق بشأن دور الإسلام السياسي، واستقرار أنظمتهم، والتأثير الإقليمي. وقال، “يمكننا مشاركة وجهات النظر، لكن لا يمكننا إجبارهم بالضرورة على تغيير سلوكهم”.

وأضاف، أن “النقطة الأساسية التي لدينا هي أن جميع تلك وقعت على التزامات بموجب الأمم المتحدة، وقد أقرت الأمم المتحدة القرارات التي تدعو الجميع إلى الالتزام بحظر الأسلحة ويجب مراقبة ذلك”.

وقال، “إن هذا الأمر، ينطبق الآن على الإمارات العربية المتحدة وتركيا وروسيا بشكل أكبر”، معتبرًا أن الأمر مع تركيا معقد بسبب ما يجري في إدلب الآن.

وقال، إن “الروس وضعوا الأتراك في موقف صعب للغاية، وهناك تفاعل بين ما يجري في إدلب وبين ما يحدث في طرابلس ولا أعتقد أن أحداً قد اكتشفه بالكامل حتى الآن”. وأضاف، “أن الروس يرون ميزة إستراتيجية الآن في ليبيا، تعتمد على وجود مخاطر منخفضة ومكاسب مرتفعة”.

وقال، “لقد قرر أردوغان إرسال مقاتلي الجيش السوري الحر من إدلب كما أن هناك قوات تركية نظامية أيضًا في طرابلس”، مشيرًا إلى أنه في حال تم تعزيز وقف إطلاق النار، سيتم عندئذ البدء في إخراج المرتزقة.

وأضاف، “أن شمال سوريا هو أولوية كبيرة بالنسبة للأتراك، وكذلك بالنسبة للروس، وربما أكثر أهمية من ليبيا، لكن العامل الليبي الآن زاد من تعقيد المعادلة لجميع المعنيين”.

وقال، “الشيء الوحيد الذي يمكن التأكد منه هو أن موسكو ستكتشف كيفية استخدام ذلك لتحقيق أقصى قدر من النفوذ، والمزايا القصوى، حيث إن الروس يتابعون مصالحهم في تلك المنطقة بالذات، سواء في توطيد نظام الأسد أو في محاولة للحصول على موطئ قدم في جنوب البحر المتوسط”.

ورأى المسؤول الأمريكي، أن هناك إلى حد كبير أحد جوانب سلبية للصراع الدائر في ليبيا الآن، حيث تحاول الجماعات الإرهابية من جديد توطيد نفسها.

وقال، “في العام الماضي لاحظنا كيف حاولوا تجميع أنفسهم، ما دفع “أفريكوم” لشن بعض الضربات التي كان بعضها فعال”.

وأضاف، “إحساسنا الآن هو أن التهديد قد خفت حدته إلى حد ما فيما يتعلق بالتهديد المنظم، لكن ليبيا خاصة إذا نظرنا إلى الجنوب، تعتبر مجانية للجميع”.

وقال، “إننا نتلقى بالفعل مؤشرات على أن هذه بيئة ناضجة للجماعات الإرهابية لإعادة تكوين نفسها، وما نريده هو انتهاء الصراع بأسرع ما يمكن لكي تكون هناك حكومة مستقرة وفعالة في طرابلس، والتي يمكن أن تكون شريكًا فعالًا في التعامل مع هذا التهديد”.