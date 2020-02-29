مادة محظورة تتسبب في إيقاف خالد مجدي عن اللعب

مادة محظورة تتسبب في إيقاف خالد مجدي عن اللعب

أخبار ليبيا24

أوقف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مهاجم النصر خالد مجدي بسبب تعاطيه مادة منشطة محظورة.

وأكد الكاف في مراسلة لإدارة النصر أمس الجمعة أن نتيجة التحليل العشوائي والذي اختير فيه اللاعب من اللجنة الطبية المبعوثة من الكاف لأخذ العينة بعد مباراة بيدافيست مباشرة كانت إيجابية.

من جهتها أكدت ادارة نادي النصر أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة للدفاع عن اللاعب .

هذا وتم إيقاف اللاعب مؤقتا إلى حين صدور قرار من قبل لجنة الانضباط في الاحاد الأفريقي لكرة القدم.