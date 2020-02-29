غلق مطاعم تديرها عمالة وافدة في طبرق للمخالفة قفل مطاعم مخالفة للإجراءات والاشتراطات الصحية في طبرق

أخبار ليبيا 24-خاص

أغلق المجلس التسييري لبلدية طبرق اليوم السبت عدة مطاعم يديرها وافدون عرب وأفارقة لافتقارها للإجراءات والاشتراطات الصحية.

يأتي ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة لرئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية على عدد من المطاعم وسط طبرق.

وأجرى بوالخطابية جولة بحي المصطبة والتي تقطنها عمالية وافدة من الجنسيات العربية والأفريقية، حيث قام خلال الجولة بالتفتيش على الرخص المزاولة التجارية، وكذلك الشهادات الصحية.

وجرى خلال الجولة ضبط عدة مخالفات من بينها انعدام النظافة العامة داخل المطاعم إضافة إلى استخدام لحوم غير نظيفة ولا تصلح للاستهلاك البشري.

وعقب الجولة أصدر بوالخطابية تعليماته العاجلة لجهاز الحرس البلدي فرع طبرق، بإغلاق المطاعم والمخابز المخالفة وفرض غرامات مالية على أصحابها.

وكان المجلس التسييري لبلدية طبرق قد دشن منذ أيام حملة واسعة على المطاعم والمخابز وسوق الخضروات الرئيسي تخوفا من انتشار الأمراض والأوبئة، وذلك عقب تلقيه تقارير عدة من جهات رقابية تنصح بضرورة إجراء أعمال نظافة عامة على تلك الأماكن التجارية.