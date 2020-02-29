ضمن حملة “إيقاف الإرهاب”.. تظاهرات حاشدة في بنغازي للتنديد بالغزو التركي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شهدت ساحة تبستي بمدينة بنغازي خروج مظاهرة حاشدة لأهالي المدينة وضواحيها؛ تنديدا بالغزو التركي، الذي استدعته حكومة الوفاق، في حربها ضد قوات الجيش الوطني التي تسعى لتحرير طرابلس من المليشيات المسيطرة عليها.

وحمل المتظاهرون أمس الجمعة في حراكهم الذي جاء تحت شعار “إيقاف الإرهاب”، لافتات تكريما لأرواح الشهداء الذين استشهدوا من أجل الدين والوطن، مؤكدين أنهم لم ينسوا أبنائهم الذين قاتلوا الجماعات الإرهابية وحرروا ليبيا ولن يتركوا دمائهم تذهب هباء.

وأطلق عدد من النشطاء الليبيين، مبادرة لوقف الإرهاب في ليبيا، والتي حملت اسم “Stop_Terror_Libya”، وذلك انطلاقًا من أن غالبيتهم قد سئم من القتل والإرهاب والتهديدات المتكررة من قبل حكومة الوفاق والمعتدين الأتراك، بحسب الحركة.

ووجهت الحركة نداءً إلى الأهالي بالعاصمة طرابلس، جاء فيه: “كلنا نعرف أنكم تعانون من الاحتلال التركي الإجرامي، فهم يحولون أحيائكم السكنية إلى ساحات قتال، ويعرضون حياتكم وحياة عائلاتكم للخطر أثناء نقلهم للأسلحة إلى العاصمة”.

وأضافت: “كلنا نعلم أن تحرير العاصمة قريب جدًا، فلا تخافوا من الخونة والمحتلين”.

وأعلنت الحركة عن رقم الهاتف “0928849141” لتلقي الاتصالات أو الرسائل السرية، عبر تطبيق “تيليجرام” لإظهار الدعم لقوات الجيش الوطني .

كما وجهت الحركة بسرعة الاتصال، حال تم التحصل على أي معلومات بشأن تجمعات الميليشيات أو المرتزقة أو عرباتهم ومعداتهم ومستودعات الذخيرة، وذلك من خلال نفس الرقم السابق.

ولاقت الحملة قبولاً واسعًا وانتشارًا داخل العاصمة طرابلس، ما اعتبره متابعون، حالة من السخط على حالة الحرب وعدم الاستقرار والخوف التي فرضتها حكومة الوفاق على المواطنين في العاصمة.