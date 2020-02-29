شحن محول كبير بمحطة سيدي منصور على الشبكة الكهربائية الخاصة بمناطق الساحل الشرق لبنغازي المحول سيعمل على معالجة مشاكل تذبذب التيار الكهربائي في المنطقة الممتدة من سيدي خليفة وحتى توكرة

أخبار ليبيا24

قامت الشركة العامة للكهرباء اليوم السبت بشحن محول بجهد 220/30 كيلوفولت بمحطة سيدي منصور شرق بنغازي على الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية، ربيع خليفة، أن فرق العمل بالشركة العامة للكهرباء بدؤوا فعليا في شحن المحول على الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أن هذا المحول سيعمل على معالجة مشاكل تذبذب التيار الكهربائي بمناطق الساحل المنطقة الممتدة من منطقة سيدي خليفة وحتى منطقة توكرة شرقي بنغازي.

وبيّن خليفة، أن هذا المشروع يأتي بدعم كامل من الحكومة الليبية وبإشراف الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة ومتابعة تنفيذ العمل من الإدارة التنفيذية للشركة العامة للكهرباء.

وقال، “إنه قبل البدء في ربط المحول قامت الشركة بفصل دائرة نقل الطاقة شمال المرج وبالتحديد الدائرة رقم (2)، لكي يتسنى ربط المحول عليها، ما أدى إلى فقدان ما يعادل 200 ميغاوات على امتداد المنطقة الممتدة من المرج وحتى أمساعد”.

وأضاف خليفة، “أن فقدان هذه الكمية أسفر عن ساعات طرح للأحمال على تلك المدن والمناطق تقدر في حدود من 4 إلى 5 ساعات على امتداد المنطقة بحسب إفادة إدارة تحكم الشرقية”.

وأوضح، أن تركيب المحول استغرق تسع ساعات متواصلة من العمل، حتى تم شحن المحول على الشبكة وإرجاع كل الأحمال المفصولة على الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية”.