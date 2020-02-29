رئيس الحكومة المؤقتة يفتتح مركز الكفرة للنساء والولادة

أخبار ليبيا 24 – صحة

افتتح رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، اليوم السبت، مركز الكفرة للنساء والولادة بعد إنشائه وتجهيزه وفقا لأعلى المواصفات.

ويأتي افتتاح المركز في إطار عمل الحكومة الليبية على تطوير البنية التحتية للمستشفيات، من أجل تقديم الخدمة الطبية بشكل لائق للمرضى، بما يسمح بتطبيق وخطة واستراتيجية الحكومة ووزارة الصحة خلال هذا العام.

وتحرص الحكومة من خلال وزارة الصحة على زيادة السعة السريرية، وتوطين العلاج بالداخل، وتقريب الخدمة للمواطن، بحسب ما نشر مكتب الإعلام والتواصل بالحكومة المؤقتة.

‫وتضمن المركز، كافة المعدات والمستلزمات الطبية عالية التقنية، وسيعمل بأيدي ليبية خالصة مما يخفف المعاناة عن سكان المدينة الذين كانت تتطلب العمليات الجراحية لديهم السفر لمسافات طويلة جدا عبر طرق وعرة وصولا لأقرب مدينة تحتوي مستشفيات تقدم الخدمات الجراحية.

وكان رئيس مجلس وزراء بالحكومة المؤقتة عبدالله الثني قد وصل بعد ظهر اليوم السبت على رأس وفد حكومي رفيع إلى بلدية الكفرة، وذلك لافتتاح عدد من المشاريع الحكومية وتدشين العمل بمشاريع أخرى جديدة.