النصر يواجه حسنية أغادير المغربي في ذهاب ربع نهائي الكونفيدرالية

أخبار ليبيا 24 – رياضة

يواجه فريق النصر لكرة القدم، غدا الأحد، فريق حسنية أغادير المغربي، ضمن ذهاب دور ربع نهائي لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفيدرالية).

وستقام المباراة عند الساعة السادسة مساء بتوقيت ليبيا على أرضية ملعب بيتروسبورت بالعاصمة المصرية القاهرة، بصافرة طاقم تحكيم من جنوب إفريقيا بقيادة الحكم الدولي فيكتور جوميز.

وسيسعى ممثل ليبيا في البطولة الإفريقية إلى تحقيق نتيجة إيجابية قبل الذهاب إلى المغرب الأسبوع المقبل، وسيدخل الفريق لخوض هذه المباراة بحماس وإصرار كبيرين لتحقيق الفوز وإسعاد جماهيره في بنغازي.

وسيخوض النصر هذا اللقاء أمام نظيره حسنية أغادير منقوصا من نجمه خالد مجدي الموقوف من الاتحاد الإفريقي بسبب تناوله مواد محظورة، إضافة إلى غياب لاعبيه حامد الثلبة وربيع اللافي بداعي الإصابة.

يشار إلى أن لقاء العودة بين النصر وحسنية أغادير سيقام في الثامن من الشهر الجاري، بملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية.

وكان فريق النصر قد تأهل إلى دور ربع نهائي لبطولة الكونفيدرالية عقب حلوله في المركز الثاني في المجموعة الثانية بثمان نقاط، خلف حوريا الغيني متصدر المجموعة برصيد 14 نقطة.