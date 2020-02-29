النسخة الأولية من القنبلة المستخدمة .. العثور على بصمات “العبيدي” المتهم في تفجر “مانشستر أرينا” الأخوين صنعا المواد المتفجرة في شقة بمانسشتر ثم قاما بتخزينها في سيارة نيسان قديمة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استمعت هيئة المحلفين الخاصة بمحاكمة هاشم العبيدي، الأخ الأصغر لسلمان العبيدي، منفذ الاعتداء الذي استهدف ساحة “مانشستر أرينا” في مدينة مانشستر البريطانية، عام 2017م، إلى أدلة تكشف العثور على بصماته على قطع من القصدير تستخدم لإنشاء قنبلة نموذجية في منزل عائلته.

واعتقدت صحيفة “manchestereveningnews” البريطانية، في تقرير لها، أن المفجر “سلمان”، أجرى تجربة على نسخة مبكرة من العبوة الناسفة المستخدمة في التفجير مع شرائط مقطوعة من علب الزيوت النباتية القديمة في الأشهر التي سبقت هجوم 2017م، لافتة إلى العثور على مطبوعات الأخوين على الأسطح الداخلية والخارجية لقطعة من ستة براميل زيتية عثر عليها في صناديق بحديقة منزل العائلة في فالوفيلد، حسبما استمعت المحكمة.

وأوضحت الصحيفة أن الأخوين المولودين في مانشستر سافرا إلى ليبيا مع أفراد الأسرة الآخرين قبل شهر من التفجير، لكن سلمان عاد وحيدا لتنفيذ الهجوم، الذي أسفر عن مقتل 22 شخصًا وإصابة 92 آخرين بجروح خطيرة، عبر تفجير عبوة ناسفة محملة بما يقرب من 3000 قطعة من الشظايا في بهو ساحة “مانشستر أرينا”.

ولفتت إلى إنكار هاشم، الذي كان يعمل سائق توصيل الوجبات الجاهزة، مساعدة شقيقه في تصنيع المتفجرات القاتلة، مضيفة أن الأخوين صنعا المواد المتفجرة في شقة بمانسشتر، ثم قاما بتخزينها في سيارة نيسان قديمة، وبعدها غادرا البلاد في عجلة من أمرهم قبل شهر من الهجوم، حتى عاد سلمان وحيدا لتجميع الجهاز في شقة بوسط المدينة في الطابق الثالث في جرانبي هاوس بوسط مانشستر.

وتابعت الصحيفة أنه مع استئناف محاكمة هاشم في أولد بيلي بلندن، استمع المحلفون إلى أدلة من خبير الطب الشرعي بول رايدر، الذي فحص شظايا من القصدير كشفت عنها الشرطة بعد الانفجار، حيث قال رايدر للمحكمة إنه تم العثور على عدة قطع من إحدى براميل برايد للزيوت النباتية بحجم تجارة التجزئة في منزل عائلة أبيدي في شارع إلسمور في فالوفيلد، وعثر على بعضها الآخر في شقة جرانبي هاوس، كما عثرت على قطعة واحدة من نفس القصدير وهي موضوعة في قطعة من القماش الأخضر – قيل إنها كانت جزءًا من العبوة الناسفة النهائية – في بهو الساحة بعد القصف.

وعرض خبير الطب الشرعي بول رايدر، بحسب الصحيفة، على هيئة المحلفين أيضًا رسمًا متحركًا يوضح كيفية تركيب هذه القطع معًا لتشكيل قصدير واحد، ورغم إخبار المحلفين بعدم العثور على كل هذه الأسطوانة، تم العثور على بصمات أصابع هاشم وسلمان عابدي من الداخل والخارج لعدد من القطع المعدنية من البراميل الستة؛ خمسة منها براميل زيت نباتي برايد وواحدة من النفط KTC العلامة التجارية.

وأفادت المحكمة بأن القطع المقطوعة من القصدير كانت تجارب مبكرة لصنع أجزاء أولية من القنبلة.

يشار إلى أن سلمان العيبدي، وهو بريطاني يبلغ من العمر 22 عامًا وولد لأبوين ليبيين، فجًّر نفسه في نهاية حفل أحيته المغنية الأمريكية أريانا جراندي في أدمى هجوم ينفذه متشددون في بريطانيا منذ 12 عامًا، وأسفر عن مقتل 22 شخصًا وإصابة أكثر من 500 آخرين.