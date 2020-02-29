القوات المسلحة تسيطر على الطريق الساحلي طرابلس غريان بالكامل

أخبار ليبيا24

أعلنت شعبة الإعلام الحربي اليوم السبت أن القوات المسلحة تمكنت من فرض سيطرتها على الطريق الساحلي طرابلس غريان بالكامل.

وأكدت الشعبة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن مدينة العزيزية تشهد اشتباكات عنيفة الآن في الهيرة وشرق تهللت والبحاير في ولاد تليس والساعدية.



وأشارت شعبة الإعلام الحربي إلى أن مدفعية القوات المسلحة تستهدف مشروع الموز ومراصد العدو في عين زارة، مشيرة إلى أن الضربات دقيقة جدا.

وكانت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة كشفت أن وحدات المدفعية والصواريخ استهدفت الجمعة تمركزاً لمجموعات تابعة لقوات الوفاق داخل قاعدة معيتيقة العسكرية.

وأوضحت الشعبة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أنه تم أيضًا أمس الجمعة استهداف مخزن للأسلحة والذخائر داخل قاعدة معيتيقة العسكرية، واستهداف مخزناً للأسلحة والذخائر في غابة النصر التابعة لمليشيات المدعو اغنيوة.

وأضافت شعبة الإعلام الحربي أن وحدات المدفعية استهدفت مخزناً للأسلحة وأيضاً تمركزات قوات الوفاق في مشروع الموز .