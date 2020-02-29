الجزء الأولl مأساة عائلة فقدت اثنين من أبنائها في تفجيرات القبة الإرهابية..الأم “كنت أخاف عليهم بشدة ففقدتهم في هذا التفجير”

الجزء الأولl مأساة عائلة فقدت اثنين من أبنائها في تفجيرات القبة الإرهابية..الأم “كنت أخاف عليهم بشدة ففقدتهم في هذا التفجير”

أخبار ليبيا24- خاص

ارتكب الإرهابيين في ليبيا جرائم كثيرة وبشعة، جرائم ترفضها كافة الأديان والشرائع والقوانين السماوية والأرضية، جرائم ولد مزيدًا من الكره والحقد على هؤلاء الإرهابيين الذين أتوا بأفكار مستوردة لقتل الليبيين والسيطرة عليهم.



استعمل الإرهابيين كافة الأساليب والطرق الوحشية لترهيب الليبيين وإرغامهم على الانصياع لهم، وظنوا أنهم بهذا الكم من الجرائم التي قاموا بها سيحكمون البلاد، إلا أن الليبيين لم ولن يرضخوا لهؤلاء المجرمين.

التفجير والتفخيخ في وسط المدنيين الأبرياء هو نوع خسيس وخبيث من الجرائم يبين بشاعة عقيدة هذا التنظيم الإجرامي التي لا تنتمي إلى الإنسانية، بينها التفجيرات التي استهدفت مدينة القبة وأسفر عن سقوط أكثر من 45 قتيل ومئات الجرحى، فأي شريعة ترضى وتقبل بهذا الأمر وأي إنسان عاقل يؤيده ويناصره.

التقت “أخبار ليبيا24” مع عدد من أسر ضحايا هذه التفجيرات الإرهابية في سلسلة تنشر تباعًا، لذوي هؤلاء الضحايا من منطقة القبة التي كانت عقبة أمام تحرك الإرهابيين ولأنهم لم يرضخوا لهم ولم ينصاعوا لأفكارهم الإجرامية.

ذكرى أليمة اضطررنا أن نسترجع أحداثها بكل ما تحمل من مرارة من داخل بيوت أسر ضحايا مذبحة تفجيرات القبة على يد تنظيم داعش الإرهابي الذي استهدف المدنيبن بتفجير مزدوج بطريقة خبيثة ليحصد أكبر عدد من الأرواح.

أسرة من بين الأسر التي فقدت أبناء في هذه التفجيرات، تفقد ولدين من حملة المؤهلات العليا، أحدهم رجع حديثا من الدراسة في بريطانيا بعد حصوله على درجة الماجستير والآخر عاد ليقضي شهر رمضان مع أسرته راحا ضحية العمل الإرهابي الجبان.

من منزل زرق يونس إبراهيم الرفادي، نلتقيه صحبة زوجته تفاحة محمد سعيد وهما والداين فقدت اثنين من ابنائهم كانوا من ضحايا تفجير القبة يوم الجمعة 20 . 2 . 2015، حيث بدات السيدة تفاحة الحديث قائلة :”إبني رائف مواليد 1982 م وإبراهيم مواليد 1989 م يحملون مؤهلات عليا، رائف تحصل على بكالوريس هندسة ودرس في بريطانيا لمدة خمس سنوات ورجع يحمل ماجستير في تخصصه قبل التفجير بعام تقريبا أو أقل بقليل”.

وتضيف الأم الثكلى :”بيتنا مكون من طابقين لم يكن رائف يتحرك من الطابق العلوي إلا قليلًا، قبل التفجير بيوم حدثني قائلا :”إن وضع ليبيا غير مطمأن وينتابني الخوف من ازدياد وتيرة العنف من قبل الجماعات الإرهابية التي تغولت وأنا خائف على والدي”.

وتوضح السيدة تفاحة :”رائف كان خائفا على والده لأنه يمتلك سيارة “تويوتا هايلوكس” والمعروفة محليًا باسم “فجعة” والتي كانت الجماعات الإرهابية في تلك الفترة تقوم بسلب مثل هذه السيارات من أصحابها بالقوة وتستخدمها في عملياتها القذرة وفي حال مقاومة مالكها يتم تصفيته، وهذا سبب خوفه”.

وتواصل الأم حديثها :”كان يوصينا ويقول يا أمي ” جيينا الخوارج وإن شاء الله هما اللي يقتلونا أرجوك لا تبكي”، استغربت فإبني ليس عسكري ولا يتبع لأي جهة أمنية لماذا يقول مثل هذا الكلام، كما قال لي تلك الليلة بأنه سيتحدث مع والده ليبيع السيارة”.

وتضيف السيدة :”كنت أريد منهم أن يذهبوا عند أقاربنا في مدينة البيضاء ليقوموا ببيع السيارة في سوق السيارات لم أكن أتوقع أن أفقدهم في التفجير الإرهابي كنت خائفًة عليهم من حادث سير وقلت له يا رائف أعتقد أن والدك متأثر ولا يرغب ببيعها وينتابه شيء من الزعل فقال لي بإذن الله غدا سيكون سعيد”.

وتقول الأم :”بعد العشاء ولأول مرة يجتمع أبنائي الثلاثة ليناموا في الطابق الأرضي في منزلنا وكانوا يضحكون ويتمازحون وسبحان الله كل واحد منهم كان له نظام في حياته تلك الليلة فعلا كانت استثنائية لا أخفيك كنت خائفة وقلقة من ذهابهم بسيارة والدهم للبيضاء ومتخوفة من أن يقع لهم حادث سير”.

وتؤكد بالقول :”قرابة الفجر سمعت حركتهم وسمعتهم وهم يصلون وأنا بطبيعتي قلقة دائما عليهم وينتابني الخوف من أن يصيبهم أي مكروه، قمت تأكدت من التكييف لكي لا يصابوا بالبرد قمت بعد فترة لأجدهم نائمين بجانب بعضهم لحظات وسمعت دوي الانفجار الأول الساعة السابعة تقريبا وكأن منزلنا تحرك من مكانه”.

وتتابع السيدة تفاحة :”نزل والدهم وخرجوا من المنزل لأرى الشارع يعج بالناس المتوجهيين إلى مكان الانفجار، كنت أراقب أبنائي وهم متوجهين مع الناس، كنت أريد أن أناديهم زأطلب منهم الرجوع لكني أعرف أنهم لا يحبون ذلك فصمتت”.

وتضيف :”صرت أحدث نفسي وأنا أترقب وأقول أكبر خطأ أن يتوجهوا إلى مكان التفجير لكنهم مع الناس، وبينما مازلت في حديثي مع نفسي وأنا اسمع دوي التفجير الثاني، والمدة الزمنية لا تتجاوز العشر دقائق بين التفجيرين فدخل والدهم وقال لي إن أبنائي خلفي لكنهم تأخروا في الدخول”.

وتواصل حديثها :”دخلت إلى المكان الذي نام فيه أبنائي فوجدت هواتفهم موجودة ارتحت قليلا لأني كنت أقول من يأخذ هاتفة سيقوم بالتصوير وقد يتعرض للأذى، نعم أبنائي عادوا خلف والدهم ولكن في منتصف الطريق رجعوا ليقوموا بإسعاف المصابين”.

وتضيف السيدة تفاحة :”بدأ الناس للرجوع من الشارع وكنت أقف أنتظر وأترقب، وكان بعض المارة ينظر إلي وكأنه يريد قول شيء لي، لكن لم يمر وقت طويل حتى علمت أن التفجير الغادر أخذ أبنائي الإثنين”.

وختمت الأم المكلومة التي كانت نبرات صوتها مزيج من الألم والحزن والصبر حديثها وقالت :”أنا على قناعة أن هذا عمرهم وهذه ساعتهم أبنائي عاشوا بسمعة عطرة وماتوا موتة عز يصعب علي أنهم لم يتزوجوا”.

