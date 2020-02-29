الجروشي يتهم سلامة بمحاولة صنع مؤامرة دولية جديدة على ليبيا الجروشي: مجلس النواب لن يؤدي دور "الكومبارس السياسي" في حوار جنيف

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اتهم عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، طارق الجروشي، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بـ”المواربة” و “المراوغة” لصنع مؤامرة دولية جديدة على ليبيا، مشيرًا إلى الدول الراعية لجماعة الإخوان تمارس ضغوطا على غسان سلامة لإرغامه على منح سلطات أكثر للإخوان في ليبيا.

وقال الجروشي، في تصريح نشره إعلام مجلس النواب اليوم السبت، “إن إصرار مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا على المراوغة والمواربة وعدم إيجاد توافق سياسي سلمي سليم للأزمة الأمنية الليبية، هو محاولة منه لصنع مناخ سياسي يخفي وراءه خيوطًا لمؤامرة دولية ستكون أفظع وأشنع من مؤامرة الصخيرات، التي لم تجن إلا ضياعا للوقت وزيادة معاناة الشعب الليبي”.

وأضاف الجروشي، ” أن سلامة بدلاً من تركيزه على القوى الفاعلة على الأرض، أصبح مهتما بمن يمثلون دور كومبارس سياسي صامت للعب دور أممي مسرحي هزلي”.

وقال، “إن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، تعلم بأن الدول الراعية للإخوان تضغط على السيد غسان سلامة وتحاصره في زاوية ضيقة لإرغامه على إعطاء سلطة أكبر ونفوذ أكثر للإخوان المسلمين في ليبيا”.

وأضاف، “لهذا الأمر نحن علقنا مشاركتنا في الحوار ولن نشارك في دور “الكومبارس السياسي” لتمثيل مسرحية سياسية نهايتها تراجيدية، وعلى المبعوث الأممي إعادة النظر في قواعد الحوار وممثليه إذ كان يريد توافقاً سياسياً واقعيا”.