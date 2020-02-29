الإعلام الحربي تنشر ملخص العمليات العسكرية لوحدات المدفعية والصواريخ
أخبار ليبيا24
كشفت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة أن وحدات المدفعية والصواريخ استهدفت الجمعة تمركزاً لمجموعات تابعة لقوات الوفاق داخل قاعدة معيتيقة العسكرية.
وأوضحت الشعبة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أنه تم أيضًا أمس الجمعة استهداف مخزن للأسلحة والذخائر داخل قاعدة معيتيقة العسكرية، واستهداف مخزناً للأسلحة والذخائر في غابة النصر التابعة لمليشيات المدعو اغنيوة.
وأضافت شعبة الإعلام الحربي أن وحدات المدفعية استهدفت مخزناً للأسلحة وأيضاً تمركزات قوات الوفاق في مشروع الموز .
وأشارت إلى أن منصات الدفاع الجوي تمكنت من صدّ غارات لعدد 6 طائرات تُركية مُسيرة حاولت استهداف مواقعاً للقوات المُسلحة وتقوم بإسقاطها.
وأفادت الشعبة أن عمليات الاستطلاع الراداري مُستمرة حتى هذه اللحظات لاقتناص أي تحركات مشبوهةٍ للطائرات المُعادية في سماء العمليات العسكرية.