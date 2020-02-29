الإعلام الحربي تنشر ملخص العمليات العسكرية لوحدات المدفعية والصواريخ

أخبار ليبيا24

كشفت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة أن وحدات المدفعية والصواريخ استهدفت الجمعة تمركزاً لمجموعات تابعة لقوات الوفاق داخل قاعدة معيتيقة العسكرية.

وأوضحت الشعبة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أنه تم أيضًا أمس الجمعة استهداف مخزن للأسلحة والذخائر داخل قاعدة معيتيقة العسكرية، واستهداف مخزناً للأسلحة والذخائر في غابة النصر التابعة لمليشيات المدعو اغنيوة.

وأضافت شعبة الإعلام الحربي أن وحدات المدفعية استهدفت مخزناً للأسلحة وأيضاً تمركزات قوات الوفاق في مشروع الموز .