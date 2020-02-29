أراد إنهاء دراسته ليكون محاميًا فأصبح ضحية عملية إرهابية في القبة

أخبار ليبيا24-خاص

لامين الشهيبي، 22 عامًا، من مدينة القبة، شهد له الناس بالتفوق ودماثة الخلق والسيرة العطرة، أراد أن يكون محاميًا، لكنه سقط ضحية تفجير إرهابي ضرب مدينته في السنة الأخيرة التي كان يدرس فيها بكلية القانون.

قصة لامين هي واحدة من عشرات القصص التي سقط أصحابها ضحية التفجير الإرهابي المزدوج الذي ضرب مدينة القبة شرق ليبيا يوم 20 فبراير 2015.

يجلس والده عبدالله، وسط منزله في القبة، يستذكر أحداث التفجيرين المزدوجين المروعين اللذان هزّا المدينة فجر ذلك اليوم والذي أسفر عن مصرع عشرات الضحايا المدنيين بينهم فلذة كبده لامين.

يقول عبدالله، وهو يعيد اللحظات المؤلمة التي عاشتها القبة آنذاك جراء التفجير الإرهابي المزدوج الذي كان يبعد أمتارًا قليلة من منزله، ” في يوم الجمعة 20 فبراير 2015 كان ابني لامين قبل حدوث الانفجار يجلب الخبز فجرًا من المخبز وعند دخوله إلى البيت، وبينما كان يريد أن يخلد إلى النوم هزّ انفجار هائل القبة بأكملها؛ فهرع من غرفته مسرعًا للخروج من المنزل، ورغم محاولاتنا لمنعه إلا أنه أصر على الخروج”. ويضيف عبدالله، متحدثًا لوكالة أخبار ليبيا24، “لقد كان لامين يقول قبل خروجه من المنزل ” نفزعوا للناس إللي تفجروا”.

في ذلك اليوم وبعد التفجير الأول هرع أهالي القبة إلى موقع التفجير الأول، إذ لم يعتقد أحدهم بأن التفجير سيكون مزدوجا. يقول عبدالله: “قلت لابني لامين قبل خروجه من المنزل، لقد حدث ما حدث ومن أصيب قد أصيب، لندع كل واحد يؤدي ما عليه، لكنه أصر على الخروج”.

ويتابع، “لم يخطر ببالنا أن التفجير سيكون مزدوجًا، وأن مرتكبيه بكل هذا الحقد والكره وانعدام الإنسانية وتستهدف المدنين بعملية أقل ما يمكن وصفها خسيسة، حيث يقومون بتفجير وحينما يتجمع الناس يباغتوهم بتفجير آخر لحصد أكبر عدد من الضحايا”.

دقائق معدودة مرّت، وبينما احتشد الأهالي لإنقاذ الجرحى، ضرب تفجير ثانٍ المكان، وهذه المرة أقوى من سابقه، إذ بعد انتهاء التفجير امتلأ مسرح الجريمة إلى بحر من الدماء تسبح فوقه عشرات الجثث التي كان معظمها أشلاء.

يقول عبدالله، “لمّا سمعت دوي الانفجار الثاني كنت على يقين أن ابني من بين الضحايا” ويتابع، “بعد التفجير الثاني ورغم أن منزلي قريب جدا من مكان التفجيرين قمت بتشغيل سيارتي وتوجهت إلى مكان الحادث؛ فبدأت بمشاركة الأهالي في نقل جثث القتلى والمصابين إلى المستشفى”. ويسرتسل عبدالله،”لقد رأيت جثثًا مقطعة الأطراف وأخرى منزوعة الرأس وبقايا لحم وأحشاء. لقد كان المشهد مرعبًا حقًا”.

ويضيف، “رجعت من المستشفى إلى مكان الانفجار لأطمأن على ابني “لامين” الذي نسيته في زحمة الانفجار ونقل الجثث والمصابين، وحينما وصلت رأيت أخي وابني الآخر يبكون، لقد أبلغوني أن “لامين” توفي جراء شظايا اخترقت صدره”.

لقد أودى ذلك التفجير الإرهابي بحياة 47 شخصًا و60 جريحًا معظمهم من المدنيين، وقد تبنى تنظيم داعش الإرهابي تلك العملية.

تتخذ التنظيمات الإرهابية بصفة عامة من الدين حُجة لارتكاب جرائمها، لكن الدين منهم براء، فمثل هذه الأفعال الإرهابية قذرة وجبانة لا تدعوا إليها الأديان.

جرائم التنظيمات الإرهابية لن تزول من ذاكرة الليبيين وسيظلون يروون فضاعتها ودمويتها وقسوتها جيلًا بعد جيل، فقد أحيت القبة يوم الخميس الماضي الذكرى الخامسة لتلك المجزرة الدامية التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي.