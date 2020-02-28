لمناقشة تجاوزات البعثة الأممية..رئاسة مجلس النواب تدعو لجسلة رسمية الإثنين

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دعت رئاسة مجلس النواب كافة أعضاء المجلس لحضور الجلسة الرسمية التي ستعقد الإثنين المقبل في مدينة بنغازي.

وأكدت رئاسة مجلس النواب عبر بيان في موقعه الرسمي أن الجلسة مخصصة لمناقشة تداعيات المسار السياسي للحوار الذي ترعاه الامم المتحدة.

وأشارت رئاسة مجلس النواب إلى أن الجلسة ستناقش أيضًا تجاوزات البعثة الأممية تجاه السلطات الشرعية الممثلة لإرادة الشعب الليبي.

وكان مجلس النواب أعلن تعليق مشاركته في حوار جنيف المقرر له الأربعاء 26 فبراير لحين رد البعثة حول ضمان مشاركة أعضائه المختارين وإطلاع مجلس النواب الليبي على بنود جدول الأعمال.

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومة خلال مؤتمر صحفي الإثنين الماضي في مدينة بنغازي :”لن يتم اتخاذ أي قرار بالنسبة لمخرجات الحوار إن لم يتوافق مع الثوابت الوطنية ووفقاً لقرار مجلس النواب رقم (17) لسنة 2020.م بشأن ثوابت المجلس ودون أي تغيير”.

وأكد حومة أن من أهم الثوابت هي تفكيك الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة والعصابات المسيطرة على العاصمة، موضحًا أن للقيادة العامة صلاحية الضم والدمج وجمع السلاح.

وشدد على أن القوات المسلحة الليبية هي وحدها الموكل إليها تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية والميلشيات والعصابات المسلحة وحماية الحدود والأهداف الحيوية وضبط الأمن والنظام.

وذكر النائب الثاني أن من الثوابت أيضًا مجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد المنتخب في ليبيا ولا يجوز إقحام أجسام قبل الانتخابات البرلمانية بهدف الترضية على حساب جسم حقيقي يمثل إرادة الليبيين.