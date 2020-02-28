حولوه وكرًا للإرهاب وسجنًا لرافضيه..معهد تدريب الشرطة درنة يستقبل دفعة جديدة

أخبار ليبيا24

استطاع تنظيم الدولة “داعش “حيازة موطئ قدم في الأراضي الليبية مستفيداً من الفوضى السياسية والأمنية التي أعقبت ثورة 17 فبراير 2011 في البلد الغني والذي يحوز أكبر احتياطات للنفط في القارة الإفريقية.

أول إعلان عن وجود تنظيم “داعش” في ليبيا كان عبر شريط فيديو نشر على الإنترنت في الثالث من أكتوبر 2014 وأظهر حشداً من المسلحين التابعين لما يسمى “مجلس شورى شباب الإسلام” في مدينة درنة يبايعون التنظيم وزعيمه أبابكر البغدادي.

وفي فبراير 2018 أعلن قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر إطلاق عملية تطهير مدينة درنة، وبدأت قوات الجيش في عملية التحرير ومطاردة الجماعات الإرهابية التي تسيطر على المدينة منذ عام 2011.

ومن بين أهم المراكز الحكومية التي تعرض للدمار والتخريب في مدينة درنة معهد تدريب الشرطة، الذي كان شاهدًا على أبشع جرائم الجماعات الإرهابية المنتمية لـتنظيمي “داعش” و”القاعدة”، بالإضافة إلى تحطيم وحرق الآلات الموسيقية الخاصة بفرقة موسيقى الشرطة.

وبعد التحرير وتطهير مدينة درنة من الإرهابيين الذين سيطروا عليها لسنوات وجعلوها كأنها دولة داخل دولة بقوانينهم وعقائدهم الإجرامية، أعلن معهد تدريب الشرطة بدأ العمل بشكل رسمي واستقبال مايزيد عن 400 متدرب لصالح مديرية أمن درنة.

وشرع معهد التدريب أسوة بكثير من مؤسسات المدينة باستقبال من يرغب من الطلبة الجدد للتدريب في فرقة موسيقى الشرطة، بناء على تعليمات مدير المعهد حيث سيخضع الطلبة لتدريبات طبقا للعلوم المخصصة لفرق الموسيقى وفق المنهج المعد من قبل إدارة التدريب بوزارة الداخلية.

ولمعهد تدريب الشرطة في مدينة درنة مكانة ورمزية خاصة، فقد تخرج منه كثير من القيادات الأمنية التي كان لها حضور في الدولة الليبية لمكافحة الإرهاب والجريمة، وتمتع خريجي المعهد بسيرة عطرة وأداء عالي من الضبط والربط والوطنية.



ومنذ فبراير 2011 استولت كتيبة أبوسليم الإرهابية على المعهد واستولت على كل المعدات والأسلحة التي كانت به ومن ثم حولته إلى سجن ومعتقل أخفى فيه قسرًا الكثير ممن يعارض أفكارها المتطرفة من المدينة وضواحيها، بل ونقل حتى بعض المخطوفين من بنغازي إليه.

وشرعت درنة في نفض غبار الدمار عنها ومحو ما خلفه الإرهابيين، الذين حاولوا أن يشوهوا معالمها بعد تضحيات كبيرة قدمتها القوات المسلحة والقوة المساندة للجيش، وبدأت اليوم فعليا في إزالة آثار الدمار الذي خلفته الحرب ضد الجماعات الإرهابية في الأحياء التي تحصن فيها الإرهابيون وهم في أنفاسهم الأخيرة، وزرعوا فيها المفخخات والألغام ليلحقوا الأذى بالبشر والحجر، المجلس البلدي بالمدينة بالبدء في تنفيذ خطة إعادة الاستقرار في درنة.

وتعتبر مدينة درنة الساحلية من أجمل المناطق السياحية في ليبيا؛ نظرا للطبيعة الخلابة التي تتمتع بها المدينة من شلالات مياه تزينها وجبال شاهقة تبرز معالم جمالها، وقد كانت الوجهة الأولى والمفضلة للسياح من داخل وخارج البلاد، إلى أن وقعت في قبضة التنظيمات الإرهابية التي استغلت حالة الفراغ السياسي والأمني في ليبيا، لتجعل منها مركزا رئيسيا لتجميع وتدريب العشرات من الإرهابيين الذين شكلوا تهديدا أمنيا لليبيا وللمنطقة بصفة عامة.