تصفية جنود من الجيش الليبي..المسماري: اختراق الهدنة أصبح يتجدد كل يوم

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قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية اللييبية اللواء أحمد المسماري اليوم الجمعة إن اختراق الهدنة المعلنة يتجدد كل يوم في عمليات المنطقة الغربية من قبل العصابات الارهابية باستخدام المدفعية الثقيلة والمدفعية الصاروخية والهاونات والطائرات التركية المسيرة.

وأضاف المسماري أن الاختراقات تستهدف الأحياء الآهلة بالسكان في منطقة قصر بن غشير وبئر التوتة وبئر العالم مع تعرض السكان في منطقة الهيرة والعزيزية لانتهاكات جسيمة من قبل مرتزقة أفارقة يقاتلون في صفوف قوات ىمر غرفة عمليات الغربية اللواء أسامة الجويلي.

وأكد الناطق الرسمي أن هذه ليس اتهامات بل حقيقة تتجدد يوميا وأصبحت سلوك عدواني يدعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسياساته الرعناء.

وتابع المسماري :”وفي تتابع لسلسلة الإجرام التي تقوم بها العصابات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق المعززة بوحدات من الجيش التركي الغازي وعناصر إرهابية متطرفة والتي أصبحت تتطور يوما بعد يوم قامت بتصفية عدد من عناصر الجيش الوطني الذين سقطوا في أيديهم ومنهم جرحى ومصابين”.

وقال الناطق الرسمي :”بهذه الأفعال تضرب قوات حكومة الوفاق بالقانون الدولي الغنساني واتفاقيات جنيف الأربعة وبتعاليم الدين الإسلامي عرض الحائط، ولم تحترم المساعي الدولية لتمديد الهدنة”.

وأكد بالقول :”هذه الأفعال إنما تدل على أن عصابات السراج والأتراك هم مجموعة من المتطرفين التي لا تنتمي لقواعد الأخلاق والقيم الإنسانية للبشرية”.