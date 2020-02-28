بعثة الأمم المتحدة تدين قصف الأحياء في طرابلس واستهداف المدنيين

أخبار ليبيا 24

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن بالغ استيائها وإدانتها الشديدة للقصف العشوائي المكثف الذي طال عدة مناطق في طرابلس صباح اليوم الجمعة، بما فيها القصف على مطار معيتيقة لليوم الثالث على التوالي.

وأدانت البعثة الاعتداء الصارخ الذي أودى بحياة خمسة أفراد من أسرة واحدة يوم أمس الخميس في منطقة الرواجح جنوب العاصمة طرابلس والذي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت البعثة أن القصف على الأحياء المدنية في طرابلس، والذي قد يرقى إلى جرائم حرب، ليس هدفه ترويع السكان وحسب إنما يراد منه إصابة فكرة التلاقي بين الليبيين أيضاً.

وأشارت بعثة الامم المتحدة إلى أن المسارات الثلاثة المنبثقة من قرار مجلس الأمن رقم 2510 انطلقت ولن يمسها لا القصف بالغراد، ولا التصريحات المضللة والتحريضية، فإرادة الحياة أقوى من توزيع الموت، والتشبث بوحدة البلاد أعمق من الاستقطاب بالمدفع.

ودعت بعثة الأمم المتحدة جميع الدول التي شاركت في مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا إلى الالتزام بتعهداتها، لاسيما بمحاسبة معرقلي الجهود الرامية إلى إنهاء الاقتتال في ليبيا.

وجددت البعثة تذكير كافة الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان بضرورة الكف عن استهداف المدنيين والمرافق الحيوية واحترام الهدنة.