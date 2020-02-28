بريطانيا تدين “الاعتداء على طرابلس”، وتدعو إلى وقف العنف

بريطانيا تدين “الاعتداء على طرابلس”، وتدعو إلى وقف العنف

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعربت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، عن إدانتها لما وصفته بـ”الاعتداء على طرابلس”، على حد قولها.

وجددت بريطانيا، دعوتها إلى ضرورة وقف أعمال العنف في ليبيا، بحسب ما نشرت السفارة البريطانية في ليبيا على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اليوم الجمعة.

وأكدت بريطانيا، دعمها لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي في ليبيا، داعية الأطراف إلى المشاركة بمبدأ حسن النية، ودعم التقدُم المحرز في المحادثات العسكرية (5+5) للتوصل إلى وقف إطلاق النار.

وتشهد عدة مناطق وسط العاصمة طرابلس صباح اليوم الجمعة، سقوط عشرات القذائف العشوائية تسببت في وقوع حالة الخوف والهلع وسط المدنيين.