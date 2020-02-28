العريبي يحمل المصرف المركزي مسؤولية تأخر صرف مرتبات “يناير وفبراير”

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حمل الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية حاتم العريبي مصرف ليبيا المركزي مسؤولية تأخر صرف مرتبات شهري يناير وفبراير من العام الجاري.

وأوضح العريبي أن التأخير يرجع لعدم إحالة بنود الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب من قبل محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري لوزارة المالية لتتولى صرفها للجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة وفقا للقوانين المنظمة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية أن الحكومة فتحت اعتمادات مستندية مؤقتة، فيما صوت مجلس النواب على قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجاري وأقرها، محملا مسؤولية تأخر صرف المرتبات للمحافظ علي الحبري.

وأوضح العريبي أن الحكومة الليبية لن تتمكن من صرف الزيادة المقررة للمعلمين وأعضاء هيئة الشرطة وفقا للقوانين المستحدثة من قبل مجلس النواب ما لم يحيل مخصصاتها المصرف المركزي وفقا لقانون الميزانية المعتمد.

وذكر الناطق الرسمي أن المشكلة ذاتها ستواجه تغطية مرتبات المعينين من قبل الحكومة عبر وزارة العمل والذين تأخر صرف مرتباتهم بسبب عدم إحالة مخصصاتهم من قبل المصرف المركزي.

وأفاد العريبي أن الحكومة تواجه مشكلة حقيقية في تغطية النفقات التسييرية للجهات العامة لذات الأسباب، مبينا أن الحكومة تعاني بسبب انعدام الإيرادات واستحواذ المركزي الموازي على إيرادات النفط الدخل الوحيد لليبيين.