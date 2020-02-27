وسط أنباء عن مصرع عائلة في منطقة الرواجح.. المسماري: قصر بن غشير تتعرض لقصف عشوائي

وسط أنباء عن مصرع عائلة في منطقة الرواجح.. المسماري: قصر بن غشير تتعرض لقصف عشوائي قوات الوفاق تواصل خرق الهدنة

أخبار ليبيا24

قال الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري مساء اليوم الخميس إن المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق استهدفت من جديد بعشرات القذائف العشوائية الأحياء السكنية في منطقة قصر بن غشير.

وفي تدوينة على فيسبوك كتب المسماري، يقول: “عشرات القذائف العشوائية تستهدف مناطق آهله بالسكان في منطقة قصر بن غشير في خرق مستمر للهدنة من قبل العصابات الإرهابية”.

وكان المسماري، قد ذكر يوم الأربعاء أن العصابات الإرهابية بقيادة أتراك تروع المدنيين في تخوم طرابلس بالأسلحة الثقيلة من عدة مواقع داخل العاصمة.

يأتي ذلك في وقت ترددت فيه أنباء عن مصرع أسرة من 5 أفراد جراء قصف جوي لطائرة تركية مسيرة على منطقة الرواجح قرب القرة بوللي شرقي العاصمة طرابلس. وذكرت الأنباء، أن الطائرة كانت قد أقعلت من قاعدة معيتيقة الجوية قبل قصف المنطقة.