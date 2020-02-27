مستنكرًا مشاركة باشاغا في مسار جنيف .. حزب الجبهة الوطنية: من يمثل ؟

فيروز النعاس : لم أفهم مشاركة فتحي باشاغا في مسار جنيف

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أخبار ليبيا 24 – خبر

أعربت الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية  فيروز النعاس، عن استيائها من مشاركة وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا في مسار جنيف.

النعاس قالت ، في تغريدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : “لم أفهم مشاركة فتحي باشاغا في مسار جنيف”، متسائلة: “من يمثل؟، وكيف يشارك وزير الداخلية في مسار مع من يدعون أنهم مستقلون!؟”.

وتابعت: “كيف يشارك مع تعليق المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب؟، لماذا لا يتم التنسيق بين الأجسام السياسية؟”.

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