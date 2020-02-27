مستنكرًا مشاركة باشاغا في مسار جنيف .. حزب الجبهة الوطنية: من يمثل ؟
فيروز النعاس : لم أفهم مشاركة فتحي باشاغا في مسار جنيف
أخبار ليبيا 24 – خبر
أعربت الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية فيروز النعاس، عن استيائها من مشاركة وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا في مسار جنيف.
النعاس قالت ، في تغريدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : “لم أفهم مشاركة فتحي باشاغا في مسار جنيف”، متسائلة: “من يمثل؟، وكيف يشارك وزير الداخلية في مسار مع من يدعون أنهم مستقلون!؟”.
وتابعت: “كيف يشارك مع تعليق المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب؟، لماذا لا يتم التنسيق بين الأجسام السياسية؟”.