ماس يطالب بإعلان أسماء الدول المنتهكة لقرار حظر توريد الأسلحة لليبيا

أخبار ليبيا 24

طالب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، بإعلان أسماء الدول والجهات التي تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن ماس أكد في مشاورات مغلقة في مجلس الأمن الدولي ضرورة دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا.

وشدد وزير الخارجية الألماني على ضرورة تفعيل قرار حظر الأسلحة إلى ليبيا، وتحديد الدول والجهات المنتهكه للقرار.

وقال في بيان للخارجية الألمانية، أمس الأربعاء، قبيل مغادرته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، إنه سيشارك في اجتماعات مجلس الأمن الخاصة بالنزاعات في ليبيا وسوريا، إن الأزمة الليبية على رأس الموضوعات التي ستكون في جدول أعماله أمام مجلس الأمن الدولي، بنيويورك.

وأكد ماس، أنه سيطلع أعضاء مجلس الأمن على نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا ونتائج اجتماع المتابعة الخاصة بالشأن الليبي الذي عُقد في ميونيخ.

وكان مجلس الأمن الدولي، مؤخرا، تبنى قرارًا يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، قدمته بريطانيا لدعم مخرجات مؤتمر برلين الذي استضافته ألمانيا الشهر الماضي بشأن ليبيا، أيّد القرار 14 عضوًا من مجموع 15 من أعضاء المجلس، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.