لأنه مدعوم من قطر.. الصلابي يشيد بمبادرة الرئيس التونسي لجمع القبائل الليبية الصلابي : تشبيه الرئيس التونسي للقبائل الليبية بالأفغانية غير دقيق

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أشاد عضو التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، علي الصلابي، بمبادرة الرئيس التونسي قيس سعيد، لدعم جهود إحلال السلام والمصالحة في ليبيا، لكنه أكد أن ذلك لا يجب أن يكون من بوابة ركيزة القبائل وحدها.

الصلابي طالب، في تصريحات لصحيفة “عربي21″، الرئيس التونسي بأن ينفتح ليس فقط على باقي مكونات الشعب الليبي السياسية والاجتماعية والمدنية، إنما أيضا على القوى الإقليمية والدولية ذات الصلة بالشأن الليبي، التي تلعب دوراً رئيسيا في إدارة الصراع الليبي، بحسب تعبيره.

وأوضح أن تشبيه الرئيس التونسي للقبائل الليبية بالأفغانية غير دقيق، مؤكدا أن هناك اختلافات كبيرة بين الشعبين الليبي والأفغاني، تجعل من المقارنة بينهما غير ذات جدوى.

وأضاف: “القبائل الليبية ليست جسماً واحداً، كما أنها ليست معزولة عن القيم الإنسانية المتصلة بالدولة المدنية، وأن أنصار الدولة المدنية الحديثة من أبناء القبائل هم الأوسع انتشارا من الموالين لخيار عسكرة الدولة المدعومين من قوى الثورات المضادة في العالم العربي”.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، دعا خلال مؤتمر صحفي مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، عدد من القبائل الليبية؛ لعقد اجتماع ثان موسع في تونس يكون ممثلا لكل القبائل؛ من أجل وضع حد للاقتتال والحروب والانقسامات، وفقا لقوله.