قائد ميداني بقوات الوفاق : سئمنا من الحوارات وأعطينا فرصة كبيرة للمجتمع الدولي القائد الميداني : لن يستمر هذا الوضع والأيام القادمة سيكون الوضع أفضل

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال آمر محور صلاح الدين بقوات حكومة الوفاق، محمد القلاو، إن جميع الشباب بالمحاور جاهزون والوضع العسكري ممتاز، والمعنويات تعانق السماء.

القلاو، أضاف في تصريحات صحفية “سئمنا من الحوارات وأعطينا فرصة كبيرة للمجتمع الدولي وللجميع حتى يكون هناك حل ويرجع المعتدي من حيث أتى، لكن طالت المدة”.

وتابع: “نحن الآن جاهزون وقواتنا جاهزة لدحر قوات حفتر في أقرب وقت ممكن بعد أن استفحل وضعه ولم يرحم المدنيين، وأصبح يقصف في الأحياء المدنية وداخل العاصمة باستمرار”، حسب وصفه .

وواصل : “لهذا لن يستمر هذا الوضع، وفي الأيام القادمة سيكون هناك وضع أفضل في الجبهات وسيتم دحر العدو وإبعاده عن العاصمة” .