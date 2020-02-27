خارجية مجلس النواب وبعثة الاتحاد الأوروبي تبحثان تطورات الوضع في ليبيا مباحثات هاتفية بين خارجية النواب وبعثة الاتحاد الأوروبي

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بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري هاتفيًا مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا الآن بوجيا آخر التطورات السياسية.

وتركزت المباحثات حول عدد من القضايا المشتركة، التي من أهمها سبل التعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم إدارة ومراقبة الحدود في ليبيا والمشاركة في مشاريع مشتركة لضمان إدارة فعالة للحدود الليبية والحدود البحرية المشتركة مع الاتحاد الأوروبي والاستفادة من الخبرات والإمكانيات التقنية الأوروبية في هذا المجال.

كما ناقش الطرفان أهمية التنسيق المشترك بين الجانب الليبي والأوروبي لحلحلة أو التخفيف من أزمة تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى جنوب أوروبا مع ضرورة مراعاة الأوضاع الإنسانية للمهاجرين.

وأكد العقوري، لرئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا دعم مجلس النواب لجهود بعثة الأمم المتحدة ولنتائج مؤتمر برلين من أجل إعادة الاستقرار والسلام إلى ليبيا.

وأوضح، حرص مجلس النواب على المشاركة في مؤتمر الحوار بجنيف وبما يضمن التمثيل الصحيح للمجلس.