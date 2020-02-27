حفتر يستقبل في الرجمة وفدًا من قبيلة الجوازي

حفتر يستقبل في الرجمة وفدًا من قبيلة الجوازي القبائل الليبية تحرص على دعم الجيش الوطني

أخبار ليبيا24

تحرص القبائل الليبية على تجديد دعمها للجيش الوطني الليبي في حربه ضد الإرهاب والمجموعات المسلحة الإجرامية في ليبيا، حيث استقبل القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس بمقر القيادة بالرجمة، وفداً من أعيان ومشايخ وممثلي المكونات الاجتماعية وشباب قبيلة الجوازي.

وخلال هذا اللقاء، أثنى القائد العام على الدور المهم الذي تلعبه قبيلة الجوازي لدعم الجيش الوطني في حربه ضد الإرهاب.

وأعرب حفتر، بحسب المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش، عن شكره لأبناء قبيلة الجوازي ولجهودهم المبذولة والمستمرة في مؤازرة الجيش الوطني والقيادة العامة في محاربة الغزو التركي لليبيا.

كما أعرب وفد قبيلة الجوازي عن استعداد القبيلة بكل مكوناتها للسعي قدمًا في صف الجيش الوطني لنصرة الوطن وتحريره من الغزاة والعابثين.

وأعلنت القبائل الليبية في ختام الملتقى العام للقبائل الليبية في ترهونة يوم 20 فبراير الجاري تجديد دعمها الكامل للجيش الوطني في حربه ضد الإرهاب والمجموعات المسلحة والتدخل التركي في ليبيا.